i Lenny Kravitz bei den MTV Video Music Awards 2025 in New York. REUTERS/Kylie Cooper Inniger Moment in Paris Lenny Kravitz: Liebeserklärung an Ex Vanessa Bei einem Konzert in Paris holte Vanessa Paradis ihren Ex Lenny Kravitz auf die Bühne. Er küsste sie und gestand ihr ewige Liebe. Von Heute Entertainment 18.11.2026, 14:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es war der emotionalste Moment des Abends: Vor rund 18.000 Fans in der Pariser Accor Arena holte Vanessa Paradis (53) ihren berühmten Ex-Freund Lenny Kravitz (62) während der Zugabe überraschend auf die Bühne.

Gemeinsam performten die beiden den Velvet-Underground-Klassiker "I'm Waiting for the Man". Die Vertrautheit des früheren Paares war deutlich zu spüren: Als der US-Musiker zu einem Gitarrensolo ansetzte, ging Vanessa vor ihm auf die Knie. Kurz darauf küsste der Sänger seine Ex-Partnerin liebevoll auf die Wange.

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Dann folgte ein besonders inniges Geständnis, nach Angaben von "Paris Match" erklärte der Rocker vor dem begeisterten Publikum: "Vanessa, ich liebe dich für immer."

Über 30 Jahre gemeinsame Geschichte

Vanessa und Lenny verbindet eine lange Vergangenheit. Vor mehr als 30 Jahren waren die beiden ein Paar. Für den Musiker hatte die Französin damals sogar ihren Partner Florent Pagny verlassen. Lenny produzierte auch Vanessas drittes Album, das 1992 erschien.

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Dass Vanessa ausgerechnet den Eröffnungssong dieses Albums, "Natural High", direkt vor dem überraschenden Auftritt ihres Ex-Partners präsentierte, erinnerte an ihre gemeinsame Zeit zu Beginn der 1990er-Jahre. Inzwischen lebt der Rockstar selbst in Paris.