Lenny Kravitz rockt im Juli die Burg Clam

Der Rock-Superstar schnallt sich am 4. Juli 2020 vor der eindruckensvollen Kulisse der Burg Clam seine Gibson um.

Musiker, Fotograf, Filmemacher, Werber für Luxusmarken wie Rolex und Dom Perignon... Lenny Kravitz hat es weit gebracht und bräuchte eigentlich nicht mehr auf der Bühne stehen.Doch genau dort fühlt sich der 55-Jährige am Wohlsten. So auch am 4. Juli 2020, wenn er Hits wie "Are You Gonna Go My Way?" oder "Fly Away" auf der Burg Clam performen wird.Tickets für das Open Air Spektakel, das zufälliger Weise auf den US-amerikanischen Unabhängigheitstag fällt, gibt es demnächst im Vorverkauf.