Lenny Kravitz sucht seine Brille: Wer kann helfen?

US-Sänger Lenny Kravitz hat seine geliebte 700-Dollar-Sonnenbrille verloren. Auf Twitter bittet er seine Fans um Hilfe.

Lenny Kravitz ("Fly Away") ist verzweifelt: Seit Montag vermisst er seine 700-Dollar-Sonnenbrille. Der 55-Jährige hatte sie nach einer Show in Los Angeles verloren. Auf Twitter teilte er zwei Bilder davon und bat seine Fans um Hilfe:"Ich vermisse diese Sonnenbrille seit meiner Show in LA im Shrine an diesem Wochenende. Sie ist für mich von großem sentimentalem Wert, sie ist vintage und gehörte einem Familienmitglied. Ich hoffe sehr, sie zurückzubekommen, ich stelle keine Fragen. Falls ihr irgendwelche Informationen habt, schreibt eine E-Mail an kravitzglasses@gmail.com."Auf Instagram erklärte er weiter: "Sie lag auf der Bühne, als ich ein paar Leute am Ende der Show aus dem Publikum heraufkommen ließ und dann wurden sie vom Podium weggenommen." Die Brille gehört schon seit vielen Jahren zu der Garderobe des Rockers. Seine Fans verlangen in den sozialen Netzwerken, dass der- oder diejenige, der sie mitgenommen hat, sie sofort zurückgibt.