Die deutsche Stimme von Denzel Washington ist tot

Synchronsprecher und Schauspieler Leon Boden ist im Alter von 61 Jahren gestorben. Er war die Standardstimme von Denzel Washington und Jason Statham.

Schauspieler und Synchronsprecher Leon Boden ist tot! Wie mehrere deutsche Medien und Presse-Agenturen berichten, starb er im Alter von 61 Jahren an Krebs.Viele kennen Boden als Synchronsprecher. Er war die Standardstimme von den Hollywood-Stars Denzel Washington und Jason Statham (zuletzt in "Fast & Furious: Hobbs & Shaw" als Deckard Shaw). Daneben lieh er auch Stars wie Samuel L. Jackson, Idris Elba oder Will Smith seine Stimme.Daneben war Boden auch als Schauspieler tätig. 98 Folgen lang verkörperte er in der RTL-Serie "Hinter Gittern" die Rolle des Edgar Brooks.Seine Kollegin Karrenbauer erinnerte am Dienstag auf Facebook an ihren Kollegen: "Deine Stimme, deine Art und dein großartiges Spiel, sowie Vieles aus unserer gemeinsamen Zeit werden mir immer in bunter Erinnerung bleiben."Boden war zudem auch im "Tatort" und "Rosenheim-Cops" zu sehen.