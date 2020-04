Leserin sucht verzweifelt nach verlorenem Kalender

Vor vier Tagen hat eine Leserin ihren Kalender für das Jahr 2020 verloren. Seitdem sucht sie verzweifelt danach, denn der Kalender enthält nicht nur einfache Termine.

"Hab sogar Fotos im Kalender"

"Am 25. April hab ich meine Tasche zwischen 14.00 und 14.30 Uhr in der U4 liegen gelassen", erzählt die ""-Leserin. "Als es mir am Karlsplatz dann aufgefallen ist, konnte ich meine Tränen nicht mehr zurückhalten."Die Wienerin ging nach dem Verlust sofort zum Info Point der Wiener Linien, wo sie laut eigenen Angaben vierzig Minuten wartete, bis sie auch dort die Ernüchterung einholte. "Meine Tasche wurde nicht gesehen, aber ich solle in ein bis zwei Wochen wieder anrufen.""Seitdem rufe ich jeden Tag dort an. Manchmal sogar zweimal, weil ich immer noch große Hoffnungen habe, dass meine Tasche gefunden wird", schreibt sie. Die Handtasche ist allerdings nicht das Objekt, das ihr am meisten abginge, erzählt die Leserin. "In der Tasche befand sich mein Terminkalender."Jedes Jahr würde sie sich mit Jahresende einen neuen Terminplaner beim Hofer kaufen, worin sie all ihre Erinnerungen, Ziele und sogar Fotos festhalten würde. "Ich notiere darin alle wichtigen Sachen, deshalb kann kein anderer Kalender mir diesen hier ersetzen", erzählt sie im Gespräch mit "". "Für mich ist es von großer Wichtigkeit, ihn wieder zu finden."Wenn du den Kalender gesehen hat, kannst du uns gerne unter der Nummer 0670 400 400 4 auf WhatsApp oder per E-Mail an community@heute.at kontaktieren.