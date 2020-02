Holt Kathrin Menzinger wieder 'Let's Dance'-Titel?

In der Auftaktsendung von Let's Dance wurde am Freitag auf RTL bekanntgegeben, wer mit wem durch die Staffel tanzen darf.

Zu Beginn der neuen Staffel durften sich die mehr (Laura Müller, Ailton, Ulrike von der Gröben, Lucca Hänni) oder weniger (Loiza Lamers, Moritz Hans, Steffi Jones) bekannten prominenten Kandidaten aus Musik, TV und Sport dem Publikum, der Jury und ihren Tanzpartnern zum ersten Mal in Action präsentieren. Aufgeteilt in vier Dreier- und eine Zweier-Gruppe zeigten sie unterstützt von den Profis ihre Skills auf dem Tanzparkett und holten sich danach das erste Feedback von der knallharten Fachjury.Dabei zeigten unter anderem der DSDS-Sieger aus dem Jahr 2012 Lucca Hänni, Zirkus-Artistin Lili Paul-Roncalli, Daily Soap-Darsteller Tijan Njie oder auch Playmate Laura Müller, dass sie das Zeug dazu haben, bis ins Finale der beliebten Sendung zu tanzen. Andere wie der Ex-Kicker Ailton oder Kabarettistin Ilka Bessin werden das Publikum eher durch ihr komödiantisches denn ihr tänzerisches Talent unterhalten.Nach dem ersten gegenseitigen, zaghaften Beschnuppern wurde endlich bekanntgegeben, wer mit wem in den eigentlichen Wettbewerb wirbeln wird, der für drei Paare erst nach zwölf Wochen im großen Finale zu Ende seine wird. Massimo Sinató durfte, weil er im letzten Jahr die Profi-Challenge gewonnen hat, seine Tanzpartnerin selber wählen. Er wird in den kommenden Wochen Lili Paul-Roncalli die Tanz-Wadeln nach vorne richten.Groß war die Freude auch bei Laura Müller. Die 19-Jährige hat bereits einige Tage vor der Sendung mit Christian Polanc ihren Wunschpartner geäußert. Und wie es das Schicksal so wollte, wurde ihr von RTL just dieser Mann als Profitänzer zur Seite gestellt. Da klatschte auch der Wendler zufrieden im Publikum und ließ sogar schmunzelnd einen Altersunterschieds-Witz über sich ergehen. Moderator Daniel Hartwich merkte frech an, man würde bei Lauras Partnerwunsch ein gewisses Muster erkennen. Christian Polanc ist mit 41 Jahren nämlich der älteste Tänzer im Profilager.Auch Kathrin Menzinger kann sich freuen. Mit Tijan Njie hat sie endlich wieder einen Promi-Partner an der Seite, mit dem die österreichische Profi-Tänzerin realistische Chancen auf den Sieg hat. 2015 konnte sie bei ihrem ersten Antreten in Deutschland mit Hans Sarpei den Sieg bei Let's Dance holen. Vielleicht klappt es ja 2020 wieder. Mit dem Direkt-Ticket, das das Paar vor einem Ausscheiden in der kommenden Woche schützt, wurde damit ein erster Grundstein gelegt. Und das wurde vom Publikum mitgevotet.Ilka Bessin tanzt mit Erich KlannAílton Gonçalves da Silva tanzt mit Isabel EdvardssonUlrike von der Groeben tanzt mit Valentin LusinLuca Hänni tanzt mit Christina LuftMoritz Hans tanzt mit Renata LusinSteffi Jones tanzt mit Robert BeitschJohn Kelly tanzt mit Regina LucaMartin Klempnow tanzt mit Marta ArndtLoiza Lamers tanzt mit Andrzej CibisLaura Müller tanzt mit Christian PolancTijan Njie tanzt mit Kathrin MenzingerLili Paul-Roncalli tanzt mit Massimo SinatóSükrü Pehlivan tanzt mit Alona UehlinSabrina Setlur tanzt mit Nikita KuzminAm 28. Februar wird es ernst für die 14 Paare. Es wird unter Wettbewerbsbedingungen getanzt und für ein Paar ist die Reise dann schon wieder zu Ende.•Opening-Tanz der Profitänzer: Medley aus "Let Me Entertain You" (Robbie Williams), "Shake Your Body Down To The Ground" (The Jackson 5) und "Pegate" (Ricky Martin)•Ulrike von der Groeben, Loiza Lamers und Luca Hänni mit Massimo Sinató, Robert Beitsch und Christina Luft: Cha Cha Cha auf "Evacuate The Dancefloor" von Cascada•Moritz Hans, Steffi Jones und Sükrü Pehlivan mit Valentin Lusin, Isabel Edvardsson und Alona Uehlin: Wiener Walzer auf "Sign Of The Times" von Harry Styles•Laura Müller, Tijan Njie und Lili Paul-Roncalli mit Kathrin Menzinger, Christian Polanc und Nikita Kuzmin: Salsa zu "Señorita" von Shawn Mendes und Camila Cabello•Ilka Bessin und Sabrina Setlur mit Erich Klann und Andrzej Cibis: Tango zu "Hey Sexy Lady" von Shaggy•Martin Klempnow, Ailton sowie John Kelly mit Renata Lusin, Marta Arndt und Regina Luca: Quickstep zu "Save Your Kisses For Me" von Brotherhood of Man