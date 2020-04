Renata tritt "Let's Dance"-Favoriten wo's weh tut

Model Loiza Lamers fliegt zum zweiten Mal aus "Let's Dance" und der halbnackte Moritz Hans gewinnt trotz schmerzhaften Schlags seiner Partnerin.

Moritz Hans' nackter Oberkörper war der Show-Stopper

Schmerzhafter Schlag in den Schritt

Llambi disst RTL

Wendlers "Egal" war meistgesagtes Wort der Show

Llambi sagt jetzt "du" zu Laura

RTL lässt DSDS-Sieger blöd dastehen

Loiza Lamers und Andrzej Cibis flogen schon einmal aus "Let's Dance" und durften nur wieder in die Sendung, weil John Kelly freiwillig ausschied. Ihr Paso doble diesmal bekam wahre Lobeshymnen der Juroren und 23 Punkte. Das Publikum wählte die langbeinige Niederländerin trotzdem raus, denn Aufsehen erregten andere.Zirkusprinzessin Lili Paul-Roncalli zum Beispiel. Sie zeigte viel nackte Haut und bekam für ihren Rumba die Höchstpunktezahl.Eine der spannendsten Fragen des Abends: Kann man Lili Paul-Roncalli noch weniger anziehen?Doch ganz am Schluss räkelte sich Profikletterer Moritz Hans bei seinem Contemporary mit nacktem Oberkörper am Parkett und alle anderen davor waren vergessen.Sein Contemporary war der beste eines Mannes in der Geschichte von "Let's Dance", schwärmte Juror Jorge. Auch Moritz Hans und Partnerin Renata Lusin bekamen 30 Punkte. Dem ging aber ein schmerzhaftes Training voraus. Renata war mit blauen Flecken übersät. Moritz ging es nicht besser. Bei einer der Hebefiguren trat ihn Renata dorthin, wo es bei Männern richtig weh tut. Er biss heldenhaft die Zähne zusammen.Beim Auftritt kam er ohne Oberteil und zog seinem durchtrainierten Torso den Neid der Kollegen auf sich. "Es hätte mich auch sehr gewundert, wenn RTL nicht zumindest einen oben ohne tanzen lässt", merkte äzte Juror Joachim Llambi.Trotz so viel Lobs blieb Moritz charmant uneitel. "Jahrelanges Klettern halt. Irgendwann schaust du dann so aus." 30 Punkte gab die Jury, von Renata gab's dafür einen begeisterten Kreischer. Nach den Gruppentänzen schob sich der Sportler vor Lili, mit der er anfangs gleichauf lag.Obwohl er nicht mittanzt, sondern nur seine Freundin Laura Müller, war Schlagersänger Wendler wieder allgegenwärtig. Moderator Daniel Hartwig hatte einen Button, der den Wendler-Hit "Egal" anspielte. Lauras Freund kommt man auch nicht aus, selbst wenn er nicht im Zuschauerraum sitzt. RTL ließ die Zuschauer abstimmen, zu dem Wendler-Song in der kommenden Woche sogar getanzt wird.Lauras Tanz war nichts Besonderes, ihre Jurywertung hingegen schon. Monatelang hatte sie Juror Joachim Llambi stur gesiezt. An diesem Abend wurde sie aber von "Frau Müller" zu "Laura" befördert. Das heißt aber nicht automatisch, dass sie ihn auch mit Vornamen ansprechen darf.Apropos Song: In der Votingpause trat DSDS-Gewinner Ramon Roselli auf und biederte sich gleich als zukünftiger Kandidat an. Alle seien sehr gastfreundlich. "So muss es sein", grinste er schmalzig in die Kamera. Da konnte sich sogar der RTL selbst auf Twitter einen kleinen Diss nicht verkneifen.