Letzte Chance! 2x2 Tickets fürs Beatpatrol gewinnen

Du willst Stars wie Parov Stelar und Robin Schulz live erleben? "Heute NÖ" bringt dich aufs Beatpatrol 2019 im VAZ St. Pölten.

Das ist die letzte Chance!verlost 2x2 Regular Tickets für das heurige Beatpatrol Festival in St. Pölten.:BEATPATROL 2019: Sonntag, 25. Oktober 2019: VAZ St. Pölten, Kelsengasse 9, 3100 St.PöltenSchreibe uns einfach eine Mail mit dem Betreff "Beatpatrol" anund du bist dabei!hebt ab mit Parov Stelar, Robin Schulz, Slander, Brennan Heart & many more!Ein rundes Jubiläum und Superstars, die das erste Mal dabei sind! 2009 gab es das ersteFestival und ein ganzes Jahrzehnt später gehört dieses nach wie vor zu einem der besten und erfolgreichsten Festivals des Landes.Heuer gibt sichzum ersten Mal die Ehre! Der Weltstar aus Linz hat gleich ein ganzes Genre erfunden, Electro Swing, und mischt seit 2005 die internationalen Charts und Festivals auf.Ein weiterer Weltstar kommt aufs Beatpatrol Festival sozusagen zurück:! Auch da weiß man gar nicht, mit welchen Superlativen man anfangen soll, immerhin gehört der Mann zu jener Riege Superstars, die schon mal über 700 Millionen Downloads für einen Song etwa auf Spotify haben.Aus good old America beehren uns heuer zum ersten Mal. Die DJs Derek Andersen and Scott Land haben einen genialen originären "heaven trap"-Sound kreiert, mit dem sie sich Kultstatus erarbeitet haben und mittlerweile ganz oben angelangt sind.Die Freunde der härteren Electronic-Gangart werden unter anderem bei Hardstyle-Legendeauf ihre Kosten kommen. Ein weiterer fetter Act aus heimischen Gefilden beehrt uns mitSelbstredend wird amauch wieder Drum'N'Bass hochgeschrieben, unter anderem mitUnd diese Namen sind nur die Speerspitze eines, soviel steht fest, wieder genialen und abwechslungsreichen Line Ups, das alle Facetten der Electronic Music von Electro Swing über EDM, Drum'n'Bass und Goa bis hin zu Hardstyle & Co. präsentiert!