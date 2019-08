Letzte Chance auf Sommer am Wochenende in NÖ

Bild: Kein Anbieter/iStock

Sonnenanbeter sollten das Wochenende noch richtig gut ausnützen, denn: Nach einem sommerlichen Weekend kommt der Temperatursturz.

Sommer, Sonne, Sonnenschein am Wochenende in Niederösterreich. Am Samstag lichten sich lokale Frühnebelfelder rasch, der gesamte Tag verläuft trocken und sonnig. Das Gewitter-Risiko ist laut "ZAMG" gering, es weht ein laues Lüftchen. Die Frühtemperaturen liegen bei 15 bis 19 Grad, die Tageshöchstwerte sollen bei 27 bis 32 Grad liegen.



Auch am Sonntag ist Sonnenschein und auch wolkenloser Himmel angesagt. Einzig über den Bergen können im Tagesverlauf einzelne Quellwolken entstehen, die Gewittergefahr steigt minimal. Aber: Im Flachland wartet ein heißer Sommertag. Frühtemperaturen: 15 bis 22 Grad, Tageshöchstwerte: 27 bis 33 Grad.



Ab Montag sieht die Welt dann schon wieder ganz anders aus: Es folgt ein Temperatursturz von bis zu 10 Grad und Regen. Der Herbst kommt ...



(nit)