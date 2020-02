Hamilton beeindruckt Lang Lang am Klavier mit Adele

Der Formel 1-Weltmeister will sein Klavierspiel verbessern und holt sich Tipps von einem der weltbesten Pianisten.

"Es war eine große Ehre, Lang Lang beim Klavierbauer 'Steinway & Sons' getroffen zu haben", schreibt Lewis Hamilton zu einem Video und ein paar Fotos, die ihn gemeinsam mit dem 37-jährigen Ausnahmepianisten aus China zeigen. "Er ist so ein bescheidener Typ. Ich bin entschlossen, mein Klavierspiel in diesem Jahr zu verbessern".Auch Lang Lang teilt ein paar Fotos sowie Videos von dem Treffen in Paris: "Lewis und ich hatten eine fantastische Zeit in Paris. Wir haben uns über Musik und die Formel 1 unterhalten, für die wir beide eine Leidenschaft haben. Er liebt das Klavier und ich bin sehr beeindruckt von seinem Stil"."Schaut nur, wie brillant er Adele spielt", schreibt Lang Lang weiter zu einem Video, in dem der Formel 1-Weltmeister "Someone Like You" von Adele wirklich gut zum Besten gibt.Lewis Hamilton zeigte auf Instagram schon öfter seine Fähigkeiten am Klavier. Auch seine Bulldogge Rosco ist ein Fan von ihm.