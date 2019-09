Liam erführ über Social-Media von seinem Ehe-Aus

Freunde von Liam Hemsworth behaupten, der Schauspieler habe über das Liebes-Aus mit Miley Cyrus via Social Media erfahren haben.

Nur acht Monate nach ihrer Hochzeit gab Popstar Miley Cyrus ihre Trennung von Schauspieler Liam Hemsworth bekannt . Die Sängerin hatte das Liebes-Aus im August über eine Sprecherin verkünden lassen:"Sie haben sich während der Beziehung ständig, sowohl als Partner, als auch als Menschen, weiterentwickelt und verändert und haben entschieden, dass es das Beste ist, wenn sie sich auf sich selbst und ihre Karrieren konzentrieren."Überrascht über diese Nachricht waren übrigens nicht nur die Fans des Paares. Liam, der sich damals gerade in Australien befand, soll über die Trennung ebenfalls via Social Media erfahren haben. Laut "Page Six" habe Miley mit ihm gar nicht Schluss gemacht.Die Beziehung lief zwar schon eine Weile nicht besonders gut, doch von Trennung war nie die Rede. Nahestehende von Liam berichten, der Schauspieler habe noch immer versuchen wollen, ihre Ehe zu retten. Er war noch lange nicht bereit das Liebes-Aus öffentlich zu machen.Mileys Freunde dagegen, behaupten nach wie vor das Gegenteil. Sie meinen, der 29-Jährige hätte sehr wohl über die Trennung Bescheid gewusst.