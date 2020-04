Veganer Liam Hemsworth bekam mit 29 Nierenstein

Liam Hemsworth ist stolz drauf, kein Fleisch, keine Milch und keine Eier zu essen. Doch jetzt musste er schmerzhaft feststellen, dass es nicht so einfach ist.

"schmerzhafteste Woche meines Lebens"

50 % Wahrscheinlichkeit auf neuen Stein

Der Smoothie war's wahrscheinlich

Seit 2015 lebt Liam Hemsworth vegan. Sein Kollege Woody Harrelson, mit dem er "Die Tribute von Panem" drehte, verzichtet schon seit Jahrzehnten auf tierische Produkte. Liam konnte es nicht mehr mit seinem Gewissen vereinbaren, Tiere zu Essen. Er nahm sich an Harrelson ein Beispiel und wurde zum begeisterten Veganer. Die Tierschutzorganisation PETA wählte ihn 2016 sogar zum "Sexiest Vegetarian Celebrity".Drei Jahr lang ging alles gut, doch 2019 gab es mit gerade erst 29 Jahren ein böses Erwachen für den jüngeren Hemsworth-Bruder. "Es war eine der schmerzhaftesten Wochen meines Lebens", verreit der "Men's Health". Bei Liam hatte sich durch falsche Ernährung ein Nierenstein ( so entstehen Nierensteine ) gebildet. Er musste die Promotour für seinen Film "Isn't It Romantic" unterbrechen und stattdessen auf den OP -Tisch."Es ist jetzt alles wieder gut, Gott sei Dank. Aber wenn man einmal einen Nierenstein hat, dann besteht die 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass man einen weiteren bekommt, wenn man seine Ernährungsgewohnheiten beibehält", warnten die Ärzte ihn.Liams Nierenstein wurde von einer hohen Menge an Oxalaten verursacht. Die Konzentration von Oxalaten ist in fast allen Nüssen hoch, sowie in Schokolade, Kakaopulver, Spinatblättern, Rhabarber, Schwarzem Pfeffer, Petersilie, Mohnsamen, Amarant, Spinat, Mangold, Roten Rüben und Heidelbeeren.Liam stopfte sich unwissentlich eine ganze Menge Oxalate rein – und das täglich. "Jeden Morgen hatte ich fünf Handvoll Spinat und dazu Mandelmilch, Mandelbutter und außerdem ein wenig vegane Proteine in einem Smoothie. Ich dachte damals, das wäre gesund.Nach der Nierenstein-OP musste sich Hemsworth intensiv mit seinem Speiseplan beschäftigen und seine Ernährung umstellen.