Vor 20 ' Lichterfest in Wien erfreut Zuschauer mit Feuerwerk

Am Samstag fand das alljährliche Lichterfest auf der Alten Donau statt, das eine Woche davor wegen schlechtem Wetter verschoben wurde.

Am Samstagabend strömten massenhaft Wiener auf die Alte Donau, um das alljährliche Lichterfest, mit Booten am Wasser oder gemütlich an Land, zu bestaunen. So auch "Heute"-Leserreporterin Helga, die das Spektakel auf einigen Fotos festhielt.



An den vielen bunten Lichtern und dem krönenden Feuerwerk zum Abschluss, erfreuten sich junge als auch ältere Gäste gleichermaßen. Aber nicht nur die geschmückten Gondeln und bunten Lichter sorgten für gute Stimmung: Auch die Foodtrucks und Getränkestationen sorgten für das leibliche Wohl. (rhe)