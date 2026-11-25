i Bunte Lichterketten pixabay.com Weihnachtsbeleuchtung Lichterkette: Diese Farbe verbraucht viel Strom Lichterketten gehören zur Adventszeit einfach dazu. Doch Vorsicht: Eine bestimmte Farbe kann die Stromrechnung deutlich in die Höhe treiben. Von Technik Heute 25.11.2026, 08:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Weihnachtszeit naht und damit auch die Frage, welche Lichterkette den Baum oder Balkon schmücken soll. Wer dabei auch auf die Stromkosten achtet, sollte bei der Farbwahl genau hinschauen.

Denn tatsächlich gibt es erhebliche Unterschiede beim Energieverbrauch je nach Lichtfarbe. Und die Überraschung: Nicht bunte Lichter, sondern die schlichten weißen Lichter sind die größten Stromfresser.

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Weiße Lampen verbrauchen am meisten Energie, besonders bei voller Helligkeit, nach Angaben von CHIP unter Berufung auf den Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH).

Rot ist am sparsamsten

Die gute Nachricht für Farbfreunde: Kräftige Farben wie Rot, Grün oder Blau sind besonders energieeffizient. Rote LEDs benötigen dabei am wenigsten Strom, gefolgt von Grün und Blau.

Der Grund liegt in der unterschiedlichen Lichtausbeute der LED-Farben. Grünes Licht wird vom menschlichen Auge besonders gut wahrgenommen. Daher kann bereits eine geringe Lichtmenge als hell empfunden werden.

Vorsicht bei bunten RGB-Ketten

Allerdings sind bunte Lichterketten nicht automatisch sparsamer. Bei sogenannten RGB-LEDs werden die Farben aus Rot, Grün und Blau gemischt. Besonders helle oder pastellige Töne entstehen dabei durch die Kombination mehrerer Farbkanäle - das kann den Stromverbrauch wieder erhöhen.

Die Bilder des Tages i ?

Wer Energie sparen möchte, sollte auf kräftige, reine Farbtöne setzen. Diese benötigen weniger zugeschaltete Farbkanäle als Weiß- oder Pastelltöne. Zudem helfen Timer und Zeitschaltuhren, die Lichterketten nicht unnötig lange brennen zu lassen.