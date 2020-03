Lidl nimmt Gyros-Reispfanne aus Regalen

Die Supermarktkette Lidl ruft das Produkt "Eridanous Reispfanne Gyros" zurück. Grund ist nicht deklarierter Sellerie, der für Allergiker gefährlich sein kann.

Lidl Deutschland ruft aktuell das Produkt "Eridanous Gyros Reispfanne (Gyros Rice Dish), 750g" des Herstellers Copack Tiefkühlkost mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 14.04.2021 und der Losnummer L0045F13 zurück.In dem genannten Produkt ist die nicht deklarierte Zutat Sellerie enthalten. Personen ohne Sellerie-Allergie können die genannte Reispfanne aber ohne Bedenken essen, so Lidl.Das betroffene Produkt wurde bei Lidl Deutschland in allen Bundesländern mit Ausnahme von Baden-Württemberg, Bremen, Hamburg, Saarland und Schleswig-Holstein verkauft.Das Produkt "Eridanous Gyros Reispfanne (Gyros Rice Dish), 750g" wird auch in österreichischen Lidl-Filialen zum Verkauf angeboten. Österreich ist von dem Rückruf aber (vorerst) nicht betroffen.