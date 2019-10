Liev Schreiber warnt vor böser Fake-Star-Abzocke

Ein Betrüger will Liev Schreibers Freunden und Fans ans Geldbörsl. Die Abzocke nahm solche Ausmaße an, dass sich der Star persönlich einschaltet.

441.200 Instagram-Follower des "Spotlight"-Stars bekamen am Dienstag eine Warnung von Liev Schreiber.Es scheint ein oder mehrere Betrüger umzugehen, die sich als Stars ausgeben, um den Fans das Geld aus der Tasche zu ziehen. Die Schwindler legen sich dabei Fake-Accounts zu und tun so als wären sie berühmte Persönlichkeiten. Eines der Opfer, deren Identität missbraucht wird, ist Liev Schreiber. Er warnte nun ausdrücklich vor den Machenschaften.Bei ihm hätten sich in letzter Zeit vermehrt Leute beschwert, erklärt Liev. Deshalb wollte er unbedingt klarstellen, dass er oder seine Mitarbeiter niemals andere um Geld anschnorren würden.