Liga-Abbruch? ÖFB-Boss warnt vor einer Klagewelle

Kann die österreichische Bundesliga fortgesetzt werden, oder muss die Saison abgebrochen werden? ÖFB-Präsident Leo Windtner warnt vor einem Saison-Aus und fürchtet harte Konsequenzen.

Die richtungsweisende Sitzung steigt am kommenden Mittwoch. Da berät das ÖFB-Präsidium darüber, wie im Falle eines Liga-Abbruchs die Wertung der Liga festgelegt werden soll. Dazu gehört auch die Entscheidung, wer im Europacup spielt und wer nicht.Windtner hofft aber, dass die Saison fortgesetzt wird. Sonst drohe "eine Flut an Klagen", warnt der 69-Jährige in den "Oberösterreichischen Nachrichten". Bis zur Sitzung am Mittwoch will der ÖFB auch ein Rechtsgutachten vorlegen, auf dessen Basis die weitere Vorgehensweise beraten werden soll.Im ÖFB-Präsidium sind neben Windtner die neun Landesverbände vertreten. Mit Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbau, Admira-Boss Philip Thonhauser und LASK-Präsident Siegmund Gruber sind drei Liga-Vertreter stimmberechtigt. "Ihr Wort wird ein hohes Gewicht haben", stellt Windtner klar.