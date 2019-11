US-Rapper Lil Reese angeschossen

Lil Reese kämpft um sein Leben: Unbekannte hatten den US-Rapper in den Nacken geschossen.

Sorge um Lil Reese: Der US-Rapper wurde am Montag auf offener Straße in einem Vorort von Chicago angeschossen. Mit einer schweren Schussverletzung im Nackenbereich wurde er umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert.Die Polizei traf erst später ein und fand zunächst nur sein Auto mit Blutspuren vor und im Fahrzeug vor. Mit Hilfe mehrerer Zeugen konnten sie schon bald feststellen, in welchem Spital sich der Rapper befindet.Laut Polizei schwebt Reese in Lebensgefahr. Wer es auf den Mann abgesehen hat sowie Hintergründe zu der Tat, sind nicht bekannt.Der Musiker steht unter dem renommierten Label Def Jam Records unter Vertrag und arbeitete schon mit Hip-Hop-Größen wie Drake, Rick Ross oder Jeezy zusammen. Auf Instagram folgen ihm 1,3 Millionen Follower.Der 28-Jährige kam schon mehrmals mit dem Gesetz in Konflikt. 2010 wurde er wegen mehrerer Einbrüche zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt, zwei Jahre später soll er eine Frau angegriffen haben. Zuletzt wurde er 2013 wegen Diebstahls und Besitzes von Cannabis von der Polizei festgenommen.