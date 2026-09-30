i Nach Trennung: Lil Wayne verlobt sich mit Madi Cannon Reuters; Instagram 2 Monate nach Trennung Rapper Lil Wayne (44) verlobt sich mit 23-Jähriger Kurz nach der öffentlichen Trennung: Rapper Lil Wayne und die 21 Jahre jüngere Influencerin Madi Cannon wollen heiraten. Von Heute Entertainment 30.09.2026, 14:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Da staunen die Fans nicht schlecht! US-Rapstar Lil Wayne und Influencerin Madi Cannon haben wieder zueinandergefunden - und wollen nun sogar heiraten. Der 44-Jährige machte die überraschende Verlobung in einem Video bekannt.

Der Clip war ursprünglich eine Gratulation an den Rapperkollegen B.G., der ebenfalls seine Verlobung feierte. Doch Wayne nutzte die Gelegenheit, um seine eigene Neuigkeit zu verkünden: Er schwenkte die Kamera zu Cannon und erklärte "And I'm marrying this one - this is Madison. This is my fiancée."

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Noch im Juli hatte Lil Wayne Verlobungsgerüchte zurückgewiesen und erklärt, er sei nach dem Ende der Beziehung Single. Damals fand er noch wertschätzende Worte für die gemeinsame Zeit und bezeichnete Madi als besonderen Menschen.

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Liebe bekommt zweite Chance

Die Beziehung des Paares wurde wegen des rund 20-jährigen Altersunterschieds immer wieder diskutiert. Kritische Stimmen trafen dabei auf Befürworter, die betonten, dass beide erwachsen sind und ihre Partnerschaft selbst gestalten können.

Lil Wayne ist Vater von vier Kindern und zählt seit Jahrzehnten zu den prägendsten Figuren des US-Rap. Details zum Antrag oder mögliche Hochzeitspläne behielt das Paar bislang für sich.