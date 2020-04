Darum knutscht Lilly Becker jetzt mit einer Frau

Ein neues Foto zeigt, wie die Ex-Gattin von Boris Becker eine Frau leidenschaftlich küsst. Wir verraten, was dahinter steckt.

So war der Kuss für Lilly

Sie ist nicht nur Model, sondern neuerdings auch Schauspielerin. Bereits am 6. April um 19.30 Uhr tritt Lilly Becker in der TV-Serie "Dahoam is Dahoam" (BR) auf. Ein erstes Szenenfoto zeigt, was die Zuschauer erwartet: Die gebürtige Niederländerin küsst darin eine Frau.Gegenüber der "Bild" äußerte sie sich zu dem Kuss: "Es war komisch, spannend und aufregend zugleich!" Ihrer Meinung nach sind Frauen die besseren Küsser. "Wir sind liebevoll, sanft, emotional und können uns besser in den Moment verlieben und uns fallen lassen", erklärt die 43-Jährige.Lillys Auftritt in der TV-Serie ist eine einmalige Sache. Aber wer weiß, vielleicht ergibt sich ja in Zukunft nochmal so eine Gelegenheit. "Ich würde mir schon eine Rückkehr vor die Kamera wünschen", meint Lilly.