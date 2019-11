Lilly Becker räkelt sich an traumhaftem Sandstrand

Die Ex von Boris Becker schickt ihren Fans anregende Grüße aus dem Urlaub auf den Malediven.

Während die englischen Finanzbehörden für Boris Becker wieder einmal schlechte Nachrichten parat haben, lässt sich Lilly Becker (43) im Paradies die Sonne auf den Bauch scheinen.Mit einigen absolut sehenswerten Instagram-Fotos von weißen Traumstränden sorgt sie bei ihren Fans für Fernweh und andere Gefühle.Die Pose sorgt aber nicht nur für Begeisterung, sondern wird von einigen Instagram-Followern auch verschmäht kommentiert. "Schmerzt der Rücken", will etwa ein User ob der doch etwas verrenkten Position wissen. Ein anderer fragt Becker, ob sie so wieder auf der Suche nach einem neuen Mann sei.Der Mutter eines neunjährigen Buben werden die negativen Kommentare am sandbedeckten Popsch vorbeigehen. Denn so wie es ausschaut, hat sie ihren Urlaub echt genossen.