Lilly Becker wird für deutsche TV-Serie lesbisch

Die Ex-Frau von Boris Becker tritt erstmals als Schauspielerin in der deutschen Serie "Dahoam is Doahoam" auf.

Ist Lilly privat auch an Frauen interessiert?

Lilly Becker gibt ihr demnächst ihr Schauspieldebüt: Wie RTL berichtet, schlüpft sie für die bayerische Serie "Dahoam is Dahoam" in die Rolle einer holländischen Lesbe.Doch wie kam es eigentlich dazu? "Eine Freundin hat mich angerufen und gefragt: 'Lilly, hast du Lust auf ein bisschen schauspielern?' Ich habe mir gedacht: 'Weißt du, warum eigentlich nicht?' Ich versuche das, probiere es, weil es was total anderes ist. Die Leute erwarten das einfach nicht von mir", erklärt sie im Interview mit dem Sender.Auf die Frage, ob sie auch im echten Leben lesbische Erfahrungen gemacht hat, antwortet sie: "Das verrate ich nicht." Anfang April gibt es die Folge auf dem bayerischen Sender BR zu sehen.