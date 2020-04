Babyglück? Lilly Becker schürt Gerücht auf TikTok

In einem Videoclip hantiert Lilly Becker verdächtig mit einem Schwangerschaftstest. Ist Boris Beckers Ex etwa schwanger?

Süßes Geheimnis auf Social Media?

Es sind nur ein paar Sekunden, die im Moment aber die Gerüchteküche gehörig befeuern. Auf TikTok und Instagram hat Model und Schauspielerin Lilly Becker (43, "Dahoam is Dahoam") einen kurzes Video veröffentlicht, in dem sie zur Musik von Panjabi MC verdächtig fröhlich mit einem Schwangerschaftstest hantiert.Während der Textzeile "When he said: Baby, I pulled out in time!" ("Als er sagte: Baby, ich habe ihn rechtzeitig rausgezogen!") schwenkt Lilly den Test vielsagend vor der Kamera hin und her, nur um ihn dann lässig über die Schulter zu werfen. Erwartet die 43-jährige Exfrau von Tennis-Ass Boris Becker (52) nach ihrem Sohn Amadeus (10) etwa ein zweites Kind?Ein Follower will es genau wissen und stellt die Frage "Schwanger?" direkt unter das Video. Zwar hüllt sich Lilly Becker in Schweigen, kommentiert die Frage ihres Fans aber mit einem "Gefällt mir". Was tatsächlich hinter ihren Andeutungen steckt oder ob Lilly nur mit der Neugier ihrer Fans spielt, ist bislang nicht bekannt.