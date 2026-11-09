i Lilly Becker und Boris Becker Reuters Emotionales Geständnis Lilly über Ex Boris: "Konnte nicht genug trinken" In einer neuen Doku spricht Lilly Becker offen über ihre dunkelste Zeit – als Boris sich mit Alessandra Meyer-Wölden verlobte. Von Heute Entertainment 09.11.2026, 09:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die frühere Tennis-Gattin Lilly Becker zeigt sich in der Sky-Dokumentation "Boris Becker: Aufstieg und Absturz einer Legende" von ihrer verletzlichen Seite. Die heute 50-Jährige erinnert sich an das Jahr 2008, als sie von der Verlobung ihres Ex mit Alessandra Meyer-Wölden erfuhr.

"Ich konnte nicht mal genug trinken, um ihn zu vergessen. So schlecht ging es mir", gesteht Lilly in der Doku. Sie sei damals nach Ibiza geflogen und habe sich noch nie "so hässlich, alt und ungewollt gefühlt".

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Wie Bunte.de berichtet, habe die Nachricht sie schwer getroffen. Nachdem Lilly im Internet nach Sandy gesucht hatte, dachte sie nur: "Wow, sie ist hübsch und viel jünger." Der Liebeskummer blieb lange.

Trotz allem: Happy End für Lilly und Boris

Ab 2005 waren Boris und Lilly etwa zwei Jahre ein Paar. Nach der Trennung und Beckers Verlobung mit Sandy kamen sie aber doch wieder zusammen. Im Juni 2009 heirateten die beiden in St. Moritz, ein Jahr später wurde Sohn Amadeus geboren.

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Im Mai 2018 trennten sich Lilly und Boris endgültig. Die Scheidung wurde 2023 rechtskräftig. Alessandra Meyer-Wölden heiratete später Komiker Oliver Pocher, mit dem sie drei Kinder bekam.