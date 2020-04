Limit bei Kartenzahlung ohne PIN angehoben

In Zeiten der Corona-Pandemie soll in den Supermärkten bestmöglich kontaktlos mit Karte bezahlt werden. Jetzt wurde das für Kartenzahlungen ohne PIN von bisher 25 auf 50 Euro angehoben.

Wer in Zukunft seinen Einkauf mit Bankomat- oder Kreditkarte bezahlt, muss ab 13. April den PIN-Code an der Kassa seltener eingeben. Das Limit wurde auf 50 Euro angehoben.Erst ab höheren Summen braucht man auch den PIN. In Österreich tritt diese Umstellung ab 13. April in Kraft. Vorerst soll dies allerdings auf die Dauer der Corona-Krise beschränkt sein.Der heimische Handel hatte gefordert, die Obergrenze in der Corona-Krise aus hygienischen Gründen anzuheben. Auch der Aufseher EBA (European Banking Authority) und die Finanzmarktaufsicht waren dafür.Mit der höheren Obergrenze beim Einkauf werden somit weitere Kontaktflächen reduziert, da die Tastaturen an den Supermarktkassen (POS-Terminals) weniger oft berührt werden.Nicht geändert wird indes die Höchstsumme, die beim Zahlen mit Bankomat- und Kreditkarten nach mehreren PIN-freien Einzelbeträgen hintereinander erreicht werden darf: Diese Summe bleibt bei 125 Euro.