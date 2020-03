Das macht 'Mutter Beimer' nach der "Lindenstraße"

Marie-Luise Marjan (79) verriet in einem Interview, was ihre Pläne nach der "Lindenstraße" sind.

"Mutter" Beimer will Filme drehen

Keine Daily Soap mehr

Eine Ära geht zu Ende: Die ARD zeigt am 29. März 2020 nach 34 Jahren die letzte Folge "Lindenstraße". Doch was will Hauptdarstellerin Marie-Luise Marjan alias Mutter Beimer eigentlich nach der Serie machen? In Pension gehen? Nein, das kommt für die Schauspielerin nicht in Frage.Gegenüber "Bild" verriet sie ihre Pläne. Aktuell sind mehrere Lesungen geplant, außerdem leihte sie einer Figur bei dem Animationsfilm "Die Rückkehr der Heinzelmännchen" ihre Stimme.Weitere Synchronisationsrollen seien aber nicht geplant, sie wolle lieber Filme drehen, so die Darstellerin: "Wenn das Drehbuch stimmt, könnte ich mir einen Rosamunde-Pilcher-Film vorstellen. Eine Charakterrolle in einem Liebesfilm fände ich schön. So etwas wie eine Miss Marple würde mir auch gefallen. Ich mag Krimis zum Schmunzeln."Eine weitere Seifenoper sei dagegen keine Option für sie. "Ich würde auf keinen Fall mehr in eine Daily Soap einsteigen", erklärte Marjan.