Lindsay Lohan am Set von Bilderbuch-Videodreh

Hollywood-Star Lindsay Lohan postete auf ihrer Instagram-Seite ein Foto von einem Videodreh der österreichischen Band Bilderbuch in Dubai.

Bilderbuch-Fans aufgepasst: Spielt etwa Lindsay Lohan im nächsten Bilderbuch-Video die Hauptrolle?Ein Foto auf Instagram lässt dies vermuten: "Fitting up for work, so excited to shoot this music video in Dubai", schrieb die 33-jährige Schauspielerin.Für die österreichische Band läuft es derzeit ziemlich gut. Erst vor Kurzem wurde ihr Song "Mr Refrigerator" vom englischen Sender BBC Radio 1 zum "Tune of the Week" gewählt.