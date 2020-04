"Back to Me": Lohan macht Appetit auf neue Single

Kaum ist die Rückkehr ins Showbusiness verkündet, beschert Lindsay Lohan der Welt auch Kostproben ihrer neuen Platte.

"Ich bin zurück!": Lohan verkündet Ende ihrer Schaffenspause

Schauspielerin und Musikerin Lindsay Lohan (33, "Mean Girls") macht am Mittwoche keinen Aprilscherz, sondern Ernst: Auf Instagram kündigt sie ihre neue Single "Back to Me" an, die noch in dieser Woche erscheinen wird."Der Song handelt davon, sich selbst wieder zu entdecken, sich zu akzeptieren, vorwärts zu gehen und die Vergangenheit loszulassen", beschreibt Lohan ihr neues Werk in einer Botschaft auf Instagram. Auch ein kurzer Ausschnitt des Liedes ist zu hören. Ob auch das bereits für Ende Februar angekündigte neue Album in absehbarer Zeit erscheinen wird, bleibt abzuwarten."Back to Me" ist die erste Single der US-Künstlerin nach 12 Jahren musikalischer Schaffenspause. Der ehemalige Teenie-Star ("Freaky Friday") fiel in der Vergangenheit eher mit persönlichen Abstürzen sowie Drogen- und Alkoholexzessen als mit künstlerischen Leistungen auf. Vor zwei Jahren eröffnete sie auf der griechischen Partyinsel Mykonos einen eigenen Nachtclub und zog sich anschließend nach Dubai zurück.Einen Tag vor dem Teaser hatte Lindsay Lohan ebenfalls in einer Videobotschaft ihre Rückkehr ins Rampenlicht verkündet , was nicht immer für Begeisterung sorgte. Doch anscheinend ist das Krisenjahr 2020 für LiLo, wie Lindsay Lohan von ihren Fans genannt wird, der ideale Zeitpunkt, die eigenen Turbulenzen hinter sich zu lassen und neu durchzustarten.