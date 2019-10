Eifersüchtige LiLo disst Cody Simpson im TV

Cody Simpson ist der neue Mr. Miley Cyrus. Er ist aber auch der Ex von Lindsay Lohans Schwester. Bei "The Masked Singer" trafen sie aufeinander.

Bei "The Masked Singer" singen verkleidete Promis, die Juroren müssen herausfinden, wer sie sind. Die Sendung begeistert die Fans überall auf der Welt, wo auch immer das Format im TV läuft. Australien befindet sich zur Zeit gerade im Mased-Singer-Fieber. Am Dienstag wurde dort der Sieger der ersten Staffel gekürt. Gewonnen hat der Star, der im Roboter-Kostüm steckte.In der Jury saß unter den Australiern ein internationaler Star: Lindsay Lohan. Als am Montagabend der siegreiche Roboter seinen Kostüm-Kopf abnahm, steckte Sänger Cody Simpson darunter.Was bis dahin viele nicht wussten: Der derzeitige Freund von Miley Cyrus hat im vergangenen Jahr Lohans Schwester Ali gedatet.Lindsay verhinderte zwar nicht, dass Cody gewann (weil sie nicht wusste, dass er es war?), disste ihn aber sofort auf Instagram. Unter ein Foto von Cody und ihrer Schwester schrieb sie: "Wenn du realisierst, dass du versagt hast. Und du gibst dich mit weniger zufrieden. Familie ist alles. Du hast "The Masked Singer" gewonnen aber du hast deine Zukunft verloren." Mit einer Verbal-Ohrfeige traf Lindsay nicht nur Cody sondern gleich Miley Cyrus mit.Nur kurz später löschte LiLo den Post wieder. Aber das Internet vergisst nicht, der Post tauchte sofort auf Twitter wieder auf:Stattdessen postete Lindsay ein offizielles Publicity-Foto vom Sender. Da war sie dann zwar netter, konnte sich aber einen bösen Seitenhieb trotzdem nicht verkneifen. Erst lobte sie den Sieger mit "Cody Simpson guter Job!! Was für eine tolle Zeit!", doch am Ende des Postings addete sie dann ihre Schwester Aliana und endete mit "Lass den Penner hinter dir sista!!!"Simpson gab nach der Show zu, dass er von Jurorin LiLo erst erfuhr als er seine Teinahme schon zugesagt hatte. Er hätte sich köstlich darüber amüsiert und würde sich auch mit Lindsay gut verstehen. Seitdem die Show vorbei sei, hätten sie sich immer wieder SMS geschickt. "We're cool" We're all cool.", versichert er.