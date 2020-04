"I'm back!": Lindsay Lohans radikaler Neustart

Die Musikerin und Schauspielerin Lindsay Lohan meldet sich zurück. Ihre Rückkehr ins Rampenlicht ruft aber nicht nur Begeisterung hervor.

Lindsay will zurück ins Rampenlicht

"Ich hol mir mein Leben zurück, für das ich so hart gearbeitet habe", verkündete die US-Schauspielerin Lindsay Lohan ("Mean Girls") beim CNN-Silvestercountdown . Zuletzt war der frühere Teenie-Star vor allem durch persönliche Abstürze und Exzessen in die Schlagzeilen gekommen und hatte Hollywood den Rücken gekehrt. Doch ihre Pläne, nach etlichen Jahren wieder ins Showbusiness zurückzukehren, nehmen jetzt deutlich Gestalt an: Mit einem kurzen Video, das sie über soziale Netzwerke veröffentlichte, meldet sich Lindsay zurück."Ich bin zurück!" hört man die Stimme der 33-jährigen Künstlerin am Ende des Clips. Die Video-Botschaft zeigt einen Zusammenschnitt von Momenten aus Lohans Karriere, vermischt mit Fernsehmaterial, Tanzszenen und Paparazzi-Aufnahmen. Für diejenigen, die es gar nicht mehr erwarten können, gibt es außerdem einen Link zur Vorbestellung ihrer neuen Single. Lohan hatte 2004 ihr Debütalbum "Speak" veröffentlicht, gefolgt von "A Little More Personal" 2005 und die Single "Bossy" drei Jahre später.Auffallend ist, dass Lindsay Lohan mit ihrem Neustart auch ihr Instagram-Profil einem radikalen Frühjahrsputz unterzogen hat. Alle Postings und Fotos der Künstlerin sind verschwunden, ihre über acht Millionen Follower können sich nur noch an ihrem neuen Clip erfreuen. Die Aktion könnte Lohans Antwort auf die gemischten Reaktionen auf ihre Rückkehr sein. "Ist 2020 nicht schon schlimm genug?" fragte man sich auf Lindsays Twitter-Profil und spielt damit auf die vorherrschende Coronavirus-Pandemie an.