Lindsay Lohan: Warnung an Meghan und Harry

Für ihr neues Leben in Hollywood bekommen Meghan und Harry Tipps von Lindsay Lohan, die Malibu zum heißen Pflaster erklärt.

Insider-Tipps von Lindsay Lohan

Zuhause-Bleiben hilft

US-Schauspielerin Lindsay Lohan (33) hält es für keine gute Idee, dass Prinz Harry (35) und seine Frau Meghan Markle (38) ihr neues Leben ausgerechnet im Promi-Hotspot Malibu beginnen wollen. Das Paar hatte sich Anfang des Jahres von der britischen Königsfamilie zurückgezogen und seine Zelte vorübergehend in Kanada aufgeschlagen.Nachdem sie ein geeignetes Domizil in Kalifornien gefunden hatten, zogen sie gemeinsam mit Söhnchen Archie an die sonnige US-Westküste. Hier will Meghan ihre Schauspielkarriere ankurbeln und sich zusammen mit Harry mit ihrer Charity-Organisation "Archewell" engagieren. Der britische Prinz und die ehemalige Schauspielerin beginnen erst, mit ihrem neuen Leben zurecht zu kommen, da gibt es gut gemeinte Insider-Tipps – und die ausgerechnet von der gebeutelten Lindsay Lohan, die selbst hart an ihrem Comeback in der Showbranche arbeitet "Sie müssen schon einen eigenen Strand besitzen", erklärt die rothaarige Künstlerin in einem Radio-Interview . "Denn du kannst hier nicht mal an einen Strand gehen oder weit genug hinaus surfen." Prinzipiell sei es "hart, irgendwas zu tun", ohne dass die Öffentlichkeit Wind davon bekäme. Am besten verschanze man sich in den eigenen vier Wänden, meint Lohan, "alle sind sowieso mehr zuhause". Während der aktuellen Corona-Krise sei es noch leicht, das Privatleben unter Verschluss zu halten, aber dass würde sich nach der Isolation schlagartig ändern.Diese gut gemeinten Ratschläge drücken natürlich auch auf das Börserl von Meghan und Harry. Zwar erklärte das Paar, bei ihrer Sicherheit auf private finanzielle Mittel zurückzugreifen , bei einem entsprechenden Lebensstil könnten die Rücklagen aber auch ziemlich schnell aufgebraucht sein.