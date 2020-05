"Oida, echt jetzt?!": Lucy findet Lindsey nicht lustig

Lindsey Vonns Hund Lucy hat einen schlechten Tag. Ihr Blick sagt mehr als Tausend Worte.

Wo hört Baden auf und fängt Waterboarding an? Eine Frage, die die süße Lucy zur Zeit sicher gern diskutieren würde. Frauchen Lindsey Vonn verordnete ihr ein Zwangsbad. Und dass die Schi-Beauty mit ihr die Wanne teilt, macht die Sache für Lucy auch nicht besser.Während Lindsey breit grinst, erkennt man klar, was Lucy sagen würde, wenn sie nur könnte.Einige von Lindseys Insta-Followern finden es schräg, dass die Ex-Schifahrerin mit ihrem heißgeliebten Vierbeiner in die Wanne steigt. Andere geben zu, dass das die einzige Möglichkeit ist, den Hund im Wasser zu halten. Was hältst du von der feucht-fröhlichen Aktion?Wir folgen den Stars auf Instagram, damit du nichts verpasst: Klick dich oben durch die VIP-Fotoshow des Tages.