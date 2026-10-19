i Schoko-Krise! Nach einem miesen Jahr trennt sich Lindt & Sprüngli vom Konzernchef. Lindt & Sprüngli Krise beim Schoko-Riesen Miese Zahlen: Lindt & Sprüngli feuert den Konzernchef Der Schweizer Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli trennt sich von Konzernchef Lechner. Gründe sind vor allem die massiven Absatzprobleme. Von Newsdesk Heute 19.10.2026, 14:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach zwei Umsatzwarnungen innerhalb eines Jahres hat Lindt & Sprüngli die Entscheidung getroffen, Konzernchef Adalbert Lechner zu entlassen. Der Verwaltungsrat sieht eine neue Führung als notwendig an, um das Unternehmen wieder auf Wachstumskurs zu bringen.

Interimschef Weisskopf übernimmt

Der frühere Konzernchef Dieter Weisskopf übernimmt mit sofortiger Wirkung interimistisch die Führung des Unternehmens. Weisskopf war viele Jahre Finanzchef und leitete Lindt & Sprüngli bereits bis 2022. Ein dauerhafter Nachfolger soll im zweiten Quartal 2027 benannt werden, wie spiegel.de berichtet.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Der Verwaltungsrat begründete den Schritt damit, dass Lindt & Sprüngli eine neue operative Führung brauche, um wieder zu beständigem Wachstum zurückzukehren und die weltweiten Marktchancen besser zu nutzen. Lechner war insgesamt 33 Jahre im Unternehmen tätig und leitete den Konzern seit Anfang 2022. Zu den genauen Umständen der Trennung machte Lindt & Sprüngli keine weiteren Angaben.

Hohe Preise und heiße Sommer belasten das Geschäft

Lindt & Sprüngli kämpft seit Monaten mit Absatzproblemen. Die stark gestiegenen Kakaopreise führten zu Preiserhöhungen von durchschnittlich 11,8 Prozent im ersten Halbjahr 2026. Das führte zu einem Rückgang der Verkaufszahlen, besonders in Deutschland, der Schweiz und Großbritannien. Um den Rückgang abzufedern, bietet der Konzern seit dem Sommer einige Produkte wieder günstiger an und setzt verstärkt auf kleinere Verpackungen.

Ende September musste Lindt & Sprüngli die Umsatzprognose bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr senken. Statt eines erwarteten organischen Wachstums von 6 bis 8 Prozent rechnet das Unternehmen für 2026 nur noch mit 0 bis 2 Prozent. Neben den hohen Preisen belastete auch die sommerliche Hitze in Europa das Geschäft. Die Prognosesenkung sorgte an der Börse für einen Kurssturz.

Die Bilder des Tages i ?

Führungswechsel auch in Deutschland & Österreich

Der Führungswechsel betrifft allerdings nicht nur die Konzernspitze. Auch in Österreich und Deutschland werden die Chefposten neu besetzt. Deutschland-Chef Michal Spiller verlässt nach 23 Jahren das Unternehmen. Sein Nachfolger wird der bisherige Österreich-Chef Ali Kulein. In Österreich übernimmt Fabian Reinhardt die Geschäftsführung. Er ist derzeit Leiter des weltweiten Vertriebs für Lindt & Sprüngli. Auch dieser Wechsel wird mit 26. Oktober wirksam.