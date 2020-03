Eklat: "Linke"-Rednerin will "Reiche erschießen"

Bei einer Konferenz der deutschen Linkspartei sagte eine Rednerin, die Energiewende bräuchte es auch "nach der Revolution, wenn wir das 1 Prozent der Reichen erschossen haben".

Für Empörung in sozialen Medien sorgt ein Videomitschnitt von der Strategiekonferenz der deutschen Linkspartei. Eine Teilnehmerin setzt zu einer Ansprache über erneuerbare Energien an und untermauert das mit: "Energiewende ist auch nötig nach 'ner Revolution und wenn wir das eine Prozent der Reichen erschossen haben."Die Äußerung wird im Publikum zwar mit vereinzeltem Raunen und sogar Klatschen quittiert, Widersprüche gibt es aber keine. Der Parteichef der Linken, Bernd Riexinger, der die ganze Zeit über im Hintergrund sitzt, sagt nach dem Redebeitrag: "Wir erschießen sie nicht, wir setzen sie schon für nützliche Arbeit ein." Der geschmacklose Witz erntet Gelächter im Saal.Der "Bild"-Journalist Ralf Schuler veröffentlichte den Videomitschnitt auf sozialen Medien. Der Ausschnitt sorgte sofort für Empörung. Riexinger meldete sich daraufhin in einem Tweet zu Wort und bezeichnete den Kommentar der Teilnehmerin als "inakzeptabel". Er bedaure, den Ausspruch nicht sofort zurückgewiesen zu haben.