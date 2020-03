Hier können Biker in Linz ordentlich "pumpen"

Eine Bike-Strecke mitten in der Stadt. Das gibt es nun in Linz und die Pumptrack kann von jedem (gratis) benutzt werden.

"Pump it up", heißt in Linz für Radfahrer in der Industriezeile (hinter dem Cineplexx). Dort nämlich hat die Firma Schachermayr in einer privaten Initiative eine große Pumptrack gebaut.Zur Erklärung: Ein Pumptrack ist eine speziell geschaffene Mountainbikestrecke. Das Ziel ist es, darauf, ohne zu treten, durch Hochdrücken (engl. pumping) des Körpers aus der Tiefe am Rad Geschwindigkeit aufzubauen.Das Besondere: Während die meisten Tracks aus Erde gebaut sind, wurde die in Linz (eine der größten in Österreich) mit einem modernen Asphalt geschaffen. Damit kann man die öffentliche Strecke das ganze Jahr bei jeden Wetter (außer Glatteis) benutzen.Und weil es auch ein Flutlicht gibt, kann man sich auch am Abend ordentlich auspowern.In der Linzer Szene ist die neue Pumptrack schon sehr gut angekommen und beliebt.Im Video ist zu sehen, wie es sich anfühlt auf der Pumptrack zu fahren.Und auch Bürgermeister Klaus Luger freut sich über die neue Bike-Strecke: