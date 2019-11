Linz hat (eins auf) die Nase bekommen

Da hat einer einen guten Riecher! In der ganzen Stadt Linz hängen seit Kurzem Nasen an Hauswänden. Wer dahinter steckte ist derzeit noch ein Rätsel.

Immer der Nase nach. In Linz bekommt dieser Spruch eine ganz neue Bedeutung.Der Grund in vielen Stellen in der Stadt können aufmerksame Passanten Nasen entdecken – an Häuserwänden. Am Lentos etwa hängt ein großes Riechorgan (an der Außenwand zur Donau).Auch am Südbahnhof wurde schon eine Nase (gleich neben einem Bankomaten) gesichtet. Und sogar auf der Nibelungenbrücke wurde ein "Rüssel" entdeckt.Rätselhaft ist derzeit nur noch, was es damit auf sich hat, dass man in Linz alle naselang auf eine Nase stößt. Ist es Kunst? Oder will man die Linzer mit der Nase auf ein Problem stoßen? Oder kann jemand Linz nicht riechen? Fragen über Fragen.Wenn du etwas über die Aktion weißt, melde dich bei. Einfach eine Mail anschreiben.