Linz hat jetzt eigene Parkplätze für E-Scooter

Sie gehören mittlerweile zum Stadtbild, sind aber mehr als umstritten – E-Scooter zum Ausleihen. Nun sollen in Linz eigene Parkplätze für Ordnung sorgen.

Seit März 2019 sind in Linz E-Scooter von verschiedenen Anbietern unterwegs. Sechs Unternehmen hatten ihre Geräte angeboten. Mittlerweile sind es nur noch drei.



Mit den Fahrzeugen kamen aber auch Probleme und Beschwerden. Vor allem die teilweise sehr wild geparkten Scooter sorgten immer wieder für Diskussionen.



Nun zieht die Stadt Linz die Reißleine, will für etwas Ordnung sorgen. An fünf Standplätzen (etwa Hauptplatz und Schillerpark) wurden kleine Scooter-Parkplätze geschaffen – durch einen am Boden aufgemalten Bereich.



"Das dient vor allem den Anbietern, die dort ihre Geräte abstellen sollen. Denn die Benutzer können wir natürlich nicht dazu zwingen", erklärt Infrastruktur-Stadtrat Markus Hein (FPÖ). Aber natürlich "darf" jeder seinen ausgeborgten E-Scooter auf diesen Flächen parken.



Viel mehr Scooter-Parkplätze will Hein aber nicht schaffen. "Wir wollen ja das Floating-System nicht stören", so Hein. Das Floating bezeichnet das zufällige Verteilen der Scooter in der ganzen Stadt.



Wer übrigens keinen Parkplatz findet, darf weiterhin so parken, dass er andere Menschen nicht stört…



(gs)