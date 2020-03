Linz: Kurzparkzonen sollen gebührenfrei werden

Geht es nach dem Linzer Vize-Bürgermeister Markus Hein (FPÖ) dann ist das Parken in Linz spätestens ab Dienstag gratis.

Krisenstab tagt um 15 Uhr

Es ist vielleicht nicht die allerwichtigste Entscheidung, aber es unterstützt all jene, die arbeiten müssen, aber nicht mit den Öffis zur Arbeit fahren wollen.In Linz gibt es ernsthafte Überlegungen die Kurzparkzonen gebührenfrei zu machen. "Es wäre ein Zeichen für all jene, die sich im Dienste der Allgemeinheit stellen und arbeiten", sagt Markus Hein (FPÖ).Graz und Innsbruck haben da schon vorgelegt, dort wird einfach nicht kontrolliert, genau das will man in Linz nicht, Hein will eine "wasserdichte" Regelung,Das Problem, man muss erst abklären, ob das rechtlich so einfach über eine Verordnung möglich ist. Denn sonst bedarf es eines Gemeinderatsbeschlusses und der Gemeinderat tagt frühestens am 2. April."Ich werde aber bei der Sitzung des Krisenstabes um 15 Uhr noch einmal darauf drängen, dass wir diese Maßnahme umsetzen", sagt Hein im Gespräch mit Nicht umgesetzt werden kann, aus rechtlichen Gründen, das freie Parken am Urfahrmarktgelände.