Corona-Verdachtsfälle: Linz sperrt Schulen sofort

Linz macht dich! Weil es Corona-Verdachtsfälle im Umfeld von Schülern und Lehrern gab werden am Freitag drei Schulen ganz gesperrt.

Besuchsverbot in den Krankenhäusern

"Wir müssen jetzt drastische Maßnahmen zum Schutz der älteren Menschen ergreifen", erklärte der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) bei einer Pressekonferenz zum Thema Corona-Virus.Der Stadtchef gab bei einer Pressekonferenz bekannt, dass am Freitag drei Schulen geschlossen werden müssen, weil es im engeren Umfeld von Schülern und Lehrern Corona-Verdachtsfälle gab. Die HAK Auhof, das BRG Hamerlingstraße und die Volkschule 2 in Linz-Dornach werden gesperrt.Der Bürgermeister betonte aber auch, dass man alles daran setzen werde, dass alle Kinder betreut werden können."Ich appelliere eindringlich an all jene, die von Zuhause aus arbeiten, oder nicht arbeiten ihre Kinder nicht in die Kindergärten, Horte und Schulen zu schicken", so Luger.Um zur Eindämmung der Verbreitung des Virus beizutragen, werden zudem die städtischen Museen und die Musikschulen geschlossen. An der VHS werden keine Veranstaltungen mehr stattfinden.Auch die Seniorenclubs werden die geschlossen. In den Krankenhäusern (außer Palliativstation) und Seniorenheimen gibt es ein Besuchsverbot.Aktuell sind in Linz acht Personen positiv auf Coronavirus getestet, das sind doppelt so viele wie noch am Mittwoch. 130 Menschen befinden sich derzeit in Quarantäne.