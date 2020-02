Aggressiver Linzer pöbelte Personen auf Tankstelle an

Mehrere Kunden wurden am Donnerstagabend auf einer Linzer Tankstelle von einem Unbekannten belästigt. Die Polizei musste den Mann abführen.

Am Donnerstagabend fühlten sich mehrere Kunden der OMV-Tankstelle am Bulgariplatz in Linz von einem Mann belästigt. Der Unbekannte pöbelte willkürlich Passanten an und fiel mit seinem aggressiven Verhalten ihnen gegenüber auf.Gegen 21.00 Uhr konnte die Polizei den Ruhestörer festnehmen und abführen. Er bekam eine Anzeige wegen Störung der öffentlichen Ordnung, aggressivem Verhalten und Anstandsverletzung.