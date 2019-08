Linzer Polizei rüstet sich für Hooligans aus Basel

Die Fans des FC Basel sind bekannt für Ausschreitungen und Krawalle. Am 13. August gastieren die Schweizer in Linz. Die Polizei rüstet sich schon für das Hochrisiko-Spiel.

Jetzt ist es fix! Der LASK trifft in der dritten Runde der Champions-League-Qualifikation auf den FC Basel aus der Schweiz. Während die Linzer am 7. August zunächst auswärts ran müssen, steigt sechs Tage danach das Rückspiel auf der Gugl.Und dafür rüstet sich die Linzer Polizei schon jetzt. Denn der Anhang der Basler gilt als äußerst gewaltbereit. Im Vorfeld des Hochrisiko-Spiels fand schon am Mittwoch im Linzer Stadion die erste Sicherheitsbesprechung statt.Rund 15 Personen des Klubs, der Polizei, des Sicherheitsdienstes sowie des Magistrats waren dabei. "Ab heute beginnen für uns die Vorbereitungen auf dieses Match. Ich habe mir schon einige Videos der Schweizer Anhänger angesehen. Wir werden uns jetzt auch mit den Kollegen aus der Schweiz sowie aus Salzburg austauschen", so Stadtpolizeichef Karl Pogutter im-Gespräch.Die Kollegen aus Salzburg werden deshalb mit einbezogen weil der FC Basel 2014 in der Europa-League dort gastierte. Das Spiel wäre damals beinahe abgebrochen worden, da Basler Fans Pyrotechnik gezündet und Gegenstände aufs Feld warfen.Schiedsrichter Gräfe und seine Assistenten gingen mit beiden Teams in die Kabinen. Rund 13 Minuten war die Partie unterbrochen, ehe sich Gräfe entschied, das Spiel fortzusetzen.Auch in der Vergangenheit schrieben die Fans des FC Basel immer wieder negative Schlagzeilen. So ist in diversen Medien von Platzstürmen zu lesen. Im Frühling 2017 soll bei Ausschreitungen ein Polizist verletzt worden sein und ein Fan durch den Einsatz von Gummischrot ein Auge verloren haben.In einigen You-Tube-Videos wird die Gewaltbereitschaft der Anhänger deutlich. Rund um das Champions-League-Spiel in Lissabon im Dezember 2017 sollen einige Chaoten in der Stadt gewütet haben.Krawalle bei der Meisterfeier:Fan-Marsch in Manchester:Neben wüsten Schlägereien besprühten sie in Lissabon auch die bei Touristen so beliebte Straßenbahn mit Graffitis.Hier ein Video aus Lissabon:Pogutter sieht dem Gastspiel der Schweizer in Linz trotz allem gelassen entgegen. "Wir haben viele Experten bei uns im Team. Es ist auch nicht das erste Spiel für uns. Wir werden gut vorbereitet sein", versichert der Stadtpolizeichef.Wie viel Fans aus der Schweiz mitkommen bzw. wie groß das Aufgebot der Polizei sein wird, ist derzeit noch nicht bekannt.(mip)