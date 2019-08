Linzer Stadteinfahrten werden gesperrt

Wegen Sprengarbeiten für den Westring müssen die Linzer Stadteinfahrten (B 127 und B 129) Dienstagvormittag gesperrt werden. Betroffen ist auch der Bahnverkehr.

Wichtige Info für alle Pendler: Dienstagvormittag, 3. September, werden wegen Sprengarbeiten für den Westring die Westeinfahrten nach Linz (Rohrbacher und Eferdinger Straße) gesperrt.Details von der Asfinag: "Es findet am nördlichen Donauufer (Bereich Urfahrwänd) eine Sprengung statt. Dabei kommt es aus Sicherheitsgründen zwischen etwa 10 und voraussichtlich 10.30 Uhr im gesamten Baustellenbereich auf einer Länge von 600 Meter zur Sperre der B 127, der gegenüberliegenden B 129, der ÖBB-Gleise, des Donauradweges und der Donau (Schifffahrt) selbst.""Bei der spektakulären Sprengung wird eine sogenannte 'Felsnase' – ein Felsvorsprung direkt oberhalb der B 127 mit einem Gesamtgewicht von rund 1.500 Tonnen kontrolliert abgetragen", so Franz Sempelmann, Projektleiter der Asfinag.Übrigens: "Falls sich das Entfernen des abgesprengten Gesteins als besonders schwierig erweisen sollte oder wider Erwarten Teile auf der B 127 oder der Mühlkreisbahn zu räumen sind, kann es zu geringfügig längeren Wartezeiten kommen", so die Asfinag.