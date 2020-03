Linzer Uni und FHs werden ab morgen gesperrt

Das Landestheater wird geschlossen, alle Unis und FHs in OÖ sperren ab morgen zu. Besuche in Altenheimen sollen eingeschränkt werden. Derzeit gibt es in OÖ 18 Fälle.

LASK, Wings, Brucknerhaus betroffen

Die Polit-Spitzen des Landes OÖ berichten derzeit in einer Pressekonferenz, wie sich die Maßnahmen des Bundes auf das Land OÖ auswirken und welche eigenen Maßnahmen ergriffen werden.Es wurde ein Krisenstab eingesetzt, der ab sofort tagt. Hier die Übersicht:- es werden schon ab morgengeschlossen.werden derzeit diskutiert.- auchsind möglich, da wird aber noch abgewartet.- dassperrt ebenfalls zu.- amwerden Gesundheits-Checks eingeführt.- Besuche insollen eingeschränkt werden.- insoll es keine Einschränkungen geben. "Das ist bei den Maßnahmen des Bundes nicht vorgesehen".- auch bei Operationen sollte es keine Probleme geben, so das Land. Derzeit läuft in den Spitälern alles normal, es gibt eine Engpässe oder Absagen von OPs.- insind derzeit noch keine Maßnahmen fix. Möglich ist aber, dass es auch da zu Einschränkungen kommt, wenn es bei Messen mehr als 100 Besucher gibt.- amselbst soll Home Office ermöglicht werden. Die Spitzen um LH Stelzer betonen aber: "Der laufende Betrieb muss gewährleistet werden".- Kinder sollten nicht von älteren Menschen betreut werden, weil diese sonst angesteckt werden könnten.- die Landes-Spitze appelliert an die Menschen dringend, die Hygiene-Vorschriften und Empfehlungen zu befolgen.- die Auswirkungen auf diesind massiv. Die Messen in Wels und Ried wurden abgesagt. Laut Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner ist der Tourismus stark betroffen. Der Bund beschließt morgen 100 Millionen zusätzlich für den Tourismus.Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander appelliert an die Jüngeren, sie sollen auf Ältere acht geben, weil diese stärker gefährdet sind.- Betroffen sind in Linz mehrere anstehende Großveranstaltungen: So wird das Eishockey-Spiel der Liwestheute Abend gegen den KAC in der Linzer Eishalle ohne Publikum stattfinden.- Abgesagt wird die heutige Veranstaltung Franzobels „Hanni" im Linzer- Das Achtelfinal-Spiel der Europa League zwischen demundam Donnerstag wird unter Ausschluss von Publikum stattfinden.- Darüber hinaus wird auch derzum geplanten Termin am 5. April 2020 abgesagt.„Wir folgen damit den Maßnahmen des Bundes, um eine weitere Verbreitung des Coronavirus zu bremsen", erklären Bürgermeister Klaus Luger und Gesundheitsstadtrat Michael Raml. Beide bitten die Linzerinnen und Linzer um Verständnis für die Absagen.Für etwaige Rückfragen zu den jeweiligen Event-Änderungen und Absagen stehen die jeweiligen Veranstalter zur Verfügung.