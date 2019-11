Linzerin (18) geht duschen, ist Minuten später fast tot

Eine 18-Jährige ist in Linz fast an einer defekten Therme gestorben. Die Frau kam vom Duschen nicht zurück, ihre Mutter fand sie bewusstlos.

Der Begriff Sofortrettung beschreibt die schnelle Rettung eines Patienten aus Lebensgefahr. Früher existierte hierzu auch die Bezeichnung Crashrettung (vom Englischen: Crash Rescue oder Crash Recovery System), deren direkte Übersetzung im Deutschen Sprachgebrauch allerdings zu falschen Annahmen führen kann.[1] Die Notwendigkeit für eine Sofortrettung kann von der Umwelt ausgehen, wie Explosions- oder Einsturzgefahr, oder vom Organismus des Betroffenen selbst.



(Quelle Wikipedia)

"Rettung in letzter Sekunde"

Das war Rettung in letzter Sekunde! In Alturfahr wollte sich eine 18-Jährige Montagfrüh duschen, ging deshalb ins Badezimmer."Als die Mutter lange von der Tochter nichts hörte, brach sie die Badezimmertüre auf, sah die 18 Jährige bewusstlos liegen und verständigte unverzüglich den Rettungsdienst", berichtet der Samariterbund auf Facebook.Als die Rettungsmannschaft des Samariterbundes eintraf, wurde sie in der Wohnung durch den CO Warner alarmiert."Nach einer so genannten Crash-Rettung konnte die Patientin aus der Wohnung gebracht werden", so der Samariterbund.Der ebenfalls alarmierte Notarzt des Samariterbundes konnte die Patientin wieder stabilisieren und brachte sie ins Krankenhaus."Grund dürfte eine defekte Gastherme gewesen sein, die Rettung gelang sprichwörtlich in letzter Sekunde", so der Samariterbund.