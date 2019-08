Linzerin ist die schnellste Polizistin der Welt

Die Linzer Kripo-Beamtin Simone Wögerbauer (30) gewann zwei Gold-Medaillen bei der Polizei-WM in China.

Ihr läuft keiner davon: Simone Wögerbauer (30) ist die schnellste Polizistin der Welt, gewann bei Gold-Medaillen bei der Polizei-WM in China.

Vor ein paar Tagen präsentierte sie noch ihren jüngsten Ermittlungserfolg, Simone Wögerbauer (30) vom Stadtpolizeikommando Linz hatte zusammen mit ihren Kollegen eine 43-köpfige Jugendbande ausgeforscht Jetzt kann sie mit sportlichen Erfolgen glänzen. Und: Achtung an alle Gauner und Ganoven. Wenn ihr von Simone Wögerbauer verfolgt werdet, könnt ihr ruhig stehenbleiben – ihr habt sowieso keine Chance zu entkommen.Denn: Die Linzer Kripo-Beamtin ist (jetzt auch offiziell) die schnellste Polizistin der Welt. Bei der Polizei-WM in Chengdu (China) gewann sie zwei Gold-Medaillen. Über 800 Meter (mit einer Zeit von 2:31,68 Minuten) und über 1.500 Meter (5:23,84).Momentan gönnt sie sich nach den Lauf-Erfolgen noch etwas Auszeit. "Sie macht jetzt noch zwei Wochen Urlaub in China", berichtet die Pressestelle der Polizei Oberösterreich.Die Kollegen feierten natürlich auch die Erfolge der "Speed-Polizistin" (die übrigens auch schon einen flüchtenden Drogendealer dingfest gemacht hat) – mit diesem Posting auf Facebook:Mehr News aus Oberösterreich auf Facebook (ab)