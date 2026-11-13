i Lionel Richie IMAGO/WENN "So viele Sorgen" Nach Herz-OP: Lionel Richie zurück auf der Bühne Nach mehreren Krankenhausaufenthalten und einem Eingriff am Herzen gibt Lionel Richie Entwarnung bei seinem Comeback-Konzert in Las Vegas. Von Heute Entertainment 13.11.2026, 12:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Lionel Richie (77) hat sich zurückgemeldet. Der US-amerikanische Sänger hat am Mittwoch seine Konzertreihe "King of Hearts" im Wynn Las Vegas fortgesetzt - nach monatelanger gesundheitlicher Auszeit.

Vor dem Publikum gab sich der "Hello"-Interpret bestens gelaunt: "Ich bin zurück! Ich weiß gar nicht, wo ich war, aber ich bin zurück. Mir geht es richtig gut. Vielen Dank, dass ihr euch so viele Sorgen um mich gemacht habt."

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Nach Tanzeinlagen gönnte sich der Entertainer eine kurze Pause für Elektrolyte und scherzte über seine früheren Schwindelanfälle, wie rtl.de berichtet. Sein Arzt habe ihm inzwischen auch regelmäßiges Essen ans Herz gelegt.

Lange Leidensgeschichte

Hinter dem Musiker liegen schwierige Monate. Im Juni hatte er während eines Konzerts in Minnesota über Schwindel geklagt und einen Teil seines Auftritts im Sitzen absolviert. Ende August ließ er sich nach einem Konzert in St. Louis vorsorglich im Krankenhaus untersuchen - auch auf der Intensivstation.

Im September folgte schließlich ein Eingriff wegen Vorhofflimmerns, einer Herzrhythmusstörung. Sein Sprecherteam erklärte damals, die Behandlung sei problemlos verlaufen. Drei geplante Konzerte mit Earth, Wind & Fire wurden daraufhin verschoben.

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Familie macht sich Sorgen

Richies Kinder sollen angesichts der gesundheitlichen Probleme besorgt sein. Sie wünschen sich, dass ihr Vater sein Arbeitspensum reduziert und sich mehr Ruhe gönnt. Der Sänger denkt aber noch lange nicht ans Aufhören: 2027 soll er als Juror zur 25. Staffel von "American Idol" zurückkehren.