Literarische Spaziergänge und Führungen der Uni Wien

Im Wintersemester gibt es von Oktober bis Jänner die Möglichkeit, die Universität Wien und den Campus bei Events besser kennenzulernen.

Ab Samstag (14. September) starten die regelmäßigen Führungen an der Universität Wien. Die Campus-Führungen und diverse andere Veranstaltungen bieten einen Blick hinter die Kulissen sowie in die Geschichte des Ortes. 2018 feierte der Uni Wien Campus 20-jähriges Bestehen. Seither bietet die Uni diese Führungen an. Jeden Donnerstag gibt es Diversity-Führungen, literarische Spaziergänge durch die Wissenschaftsgeschichte finden am 11. Oktober und 8. November statt.Am Donnerstag, 12. September, steht der Campus ganz im Zeichen des Theaters und der Wissenschaft. Im Rahmen von "Arts & Science" werden ab 18 Uhr zwei Theateraufführungen gezeigt, die aus unterschiedlichen Perspektiven das Thema Forschung für alle erlebbar machen: "Herschel und das unsichtbare Ende des Regenbogens" sowie Senecas "Die Trojanerinnen". Die WissenschafterInnen gehen dafür selbst unter die Schauspieler.Zeit: Donnerstag, 12. September, 18 UhrOrt: Hörsaal A, Campus der Universität Wien, 1090 Wien, Spitalgasse 2-4, Hof 2 (Erdgeschoß)Zeit: 14. September und 12. Oktober 2019, jeweils 13:00 UhrKosten: € 6,- (ermäßigt € 4,-)Ort: Treffpunkt: Karlik-Tor (1090 Wien, Ecke Alser Straße/Otto-Wagner-Platz)Zeit: 5. September bis 31. Oktober 2019, jeweils donnerstags, 16:00 UhrOrt: Treffpunkt: Karlik-Tor (1090 Wien, Ecke Alser Straße/Otto-Wagner-Platz)Zeit: 11. Oktober und 8. November 2019, jeweils 16:00 UhrOrt: Treffpunkt: Bühler-Tor (1090 Wien, Ecke Alserstraße/Spitalgasse)Am 26. September lädt das Sprachenzentrum zum sprachkulinarischen Schnupperevent zum Europäischen Tag der Sprachen 2019. Der Reichtum und die Vielfalt der Sprachen und (Ess-)Kulturen in unserer Stadt werden sichtbar und erlebbar.Die unterhaltsam gestalteten Workshops rund um nachhaltigen Genuss in mehr als zehn verschiedenen Fremdsprachen sind offen für ein breites Publikum. Sie vermitteln den Teilnehmern Einblicke in verschiedene Fremdsprachen und Kulturen. Der inhaltliche Schwerpunkt liegt dabei auf den Themen Umweltschutz, Gesundes Essen und Internationale Esskultur.Zeit: Donnerstag, 26. September 2019, 17:00-20:00 UhrOrt: Sprachenzentrum, Campus der Universität Wien, 1090 Wien, Spitalgasse 2-4, Hof 1Spotting Science – Entdecke Naturwissenschaften!Naturwissenschaftliche Phänomene umgeben uns den ganzen Tag, nur nehmen wir sie oft nicht wahr. Aus diesem Grund widmet sich Spotting Science diesen für uns zunächst unsichtbaren Phänomenen. An verschiedenen Stationen können sie mithilfe des Smartphones entdeckt werden. Ob beim morgendlichen Kaffee, auf dem Weg über den Campus oder bei einer Pause im Liegestuhl. Chemie und Physik von Kaffee, Wasser, Kastanie, Birke und Gin Tonic gilt es mit QR-Code zu entdecken.Zeit: Montag, 30. September 2019 bis Donnerstag, 30. April 2020Orte: Campus der Universität Wien, 1090 Wien, Spitalgasse 2-4, Hof 1, Hof 2, Hof 7„… unmöglich, diesen Schrecken aufzuhalten". Die medizinische Versorgung durch Häftlinge im Frauen-KZ RavensbrückIm Zentrum der Wanderausstellung steht die Arbeit des medizinischen Häftlingspersonals im Krankenrevier des KZ Ravensbrück. Das Begleitprogramm bietet Fachvorträge sowie einen „Porträt-Abend" mit Schwerpunkt auf die Österreicherinnen im Häftlingskrankenrevier.Zeiten: Ausstellungseröffnung: Donnerstag, 17. Oktober 2019, 18:30-20:30 UhrAusstellungszeitraum: bis 20. März 2020, jeweils zu den Öffnungszeiten der FachbereichsbibliothekOrt: Fachbereichsbibliothek Zeitgeschichte, Campus der Universität Wien, 1090 Wien, Spitalgasse 2-4, Hof 1Die Veranstaltungsreihe "Nachgefragt" bringt Wissenschafter der Universität Wien, Journalisten und Publikum ins Gespräch, diesmal zum Thema "Technik und Ethik: Wo sind die Grenzen?"Welche Bedeutung hat Ethik in einer Gesellschaft, die ihren Alltag mit Robotern und Künstlicher Intelligenz teilt? Abgesehen von der individuellen Haltung jedes Einzelnen, welche kollektiven Regulierungen benötigen wir für ein gutes Miteinander? Dazu unterhalten sich Technikphilosophin Janina Loh, deren neues Buch "Roboterethik. Eine Einführung" kommenden Herbst erscheinen wird, und die mehrfach ausgezeichnete Journalistin und Autorin Ingrid Brodnig. Sie wurde mit ihren Büchern "Hass im Netz" und "Lügen im Netz" bekannt. Im September wird sie ihre jüngste Publikation "Übermacht im Netz" präsentieren.Zeit: Dienstag, 15. Oktober 2019, 18:00 UhrOrt: Aula am Campus der Universität Wien, 1090 Wien, Spitalgasse 2-4, Hof 1An diesem Abend werden aktuelle Forschungsprojekte zur Musik am Hof Maximilians vorgestellt – unter dem Titel "Neue Forschungen zu Isaac und Senfl", zweier maximilianischer Hofkapellmeister. Neben einem Podiumsgespräch über die musikalischen Perspektiven im Jubiläumsjahr gibt es auch musikalische Beiträge.Zeit: Montag, 11. November 2019, 17:00 UhrOrt: Aula am Campus der Universität Wien, 1090 Wien, Spitalgasse 2-4, Hof 1Einer der größten innerstädtischen Universitätsstandorte Wiens, der Campus der Universität Wien, wurde am 16. Oktober 1998 offiziell eröffnet. Das 96.000 m² große Gelände des ehemaligen Allgemeinen Krankenhauses ging durch eine Schenkung der Stadt Wien in den Besitz der Universität Wien über. Heute kommen dort täglich mehrere tausend Menschen zusammen, um zu forschen, zu lehren und zu studieren. Anlässlich des 20-Jahr-Jubiläums 2018 startete ein vielfältiges Programm mit unterschiedlichen Formaten – mit dem Ziel, den Campus der Universität Wien nachhaltig als Wissenschafts- und Kommunikationstreffpunkt zu etablieren. campus.unvie.ac.at