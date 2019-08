Vor 1 ' Erster Trailer zu "Little Women" mit Emma Watson

Die sechste Verfilmung des Romans "Little Women" kommt Anfang 2020 ins Kino. Hier der erste Trailer.

Ein hochkarätiger Cast, eine wunderbare Geschichte und eine Regisseurin, die vor zwei Jahren für den Oscar nominiert war – was kann da noch schief gehen?



Die Rede ist von der mittlerweile sechsten Verfilmung von "Little Women", die Anfang 2020 ins Kino kommt. Im Fokus stehen die vier March-Schwestern Amy, Jo, Beth und Meg, die während des amerikanischen Bürgerkriegs aufwachsen.



Mit Meryl Streep und Emma Watson



Zum beeindruckendem Ensemble zählen Oscarpreisträgerin Meryl Streep wir "Harry Potter"-Star Emma Watson, Saoirse Ronan ("Lady Bird"), Bob Odenkirk ("Better Call Saul") sowie Laura Dern ("Big Little Lies"). Für die Regie zeichnet sich "Lady Bird"-Regisseurin verantwortlich.



"Little Women" soll Anfang 2020 in den Kinos starten.



(lm)