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Sturm Graz im Europa-League-Duell gegen Stade Rennes.
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Europa League, 1. Spieltag

Sturm Graz holt ein 0:0 gegen Stade Rennes

Zum Auftakt der Europa-League-Ligaphase erkämpfte Sturm Graz gegen Stade Rennes ein 0:0-Unentschieden.
Sport Heute
Von Sport Heute
16.09.2026, 07:17
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red,Akt. 16.09.2026, 23:00, 16.09.2026, 07:17
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