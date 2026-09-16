i Sturm Graz im Europa-League-Duell gegen Stade Rennes. GEPA pictures

Europa League, 1. Spieltag

Sturm Graz holt ein 0:0 gegen Stade Rennes

Zum Auftakt der Europa-League-Ligaphase erkämpfte Sturm Graz gegen Stade Rennes ein 0:0-Unentschieden.