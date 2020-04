"Radikales" Besuchsverbot im Pflegeheim bald vorbei

Gemeinsam mit dem Gesundheitsstadtrat und dem Chef des KAV tritt Wiens Bürgermeister Ludwig heute vor die Presse. Es geht um Wiens Pflegeheime.

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat am heutigen Mittwoch zur Pressekonferenz geladen. "Aktuelles zur Corona-Situation" heißt sie. Seine Gäste lassen aber Spekulationen zu, worum es gehen wird: Gesundheitsstadtrat Peter Hacker und der Direktor des Krankenanstaltenverbundes, Michael Binder sind dabei.Geben die drei einen Plan bekannt, wie Wiens Spitäler wieder zur Normalität zurückkehren sollen? Nein, es geht um Lockerungen im Pflegebereich. Rechtzeitig zum Muttertag wird das radikale Besuchsverbot aufgehoben.Ludwig berichtet über "Veränderungen" im Pflegebereich. Einrichtungen wo viele ältere Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen leben wurden mit rigorosen Zugangsbeschränkungen belegt, das habe gewirkt. Nur 59 der 3.700 getesteten Personen in Pflegeheimen waren corona-positiv, das sind 1,6 Prozent.Nun werden die Zugangsregeln etwas gelockert - parallel zu den Vorgaben der Regierung - und zwar ab 4. Mai. Familienmitglieder und Freunde müssen sich vorher anmelden und gewisse Verhaltensregeln einhalten, erklärt Ludwig. Die Maßnahmen sind vorerst bis Ende Mai befristet.Das "radikale Besuchsverbot" in Pflegeheimen wird also aufgehoben. In Spitälern bleibt es (mit wenigen Ausnahmen) aufrecht, erklärt Gesundheitsstadtrat Peter Hacker. Aber: Es gilt die Abstandsregel von 1 Meter. Also: Besuch erlaubt, aber ohne Berühren.Weil die Einrichtungen alle baulich unterschiedlich sind, wird es individuelle Lösungen geben. Es wird eigene Besuchszonen ("Begegnungszonen") geben. Wenn möglich, sollen diese unter freiem Himmel sein, weil die Bestimmungen da wesentlich leichter einzurichten sind.Auch soll es spezielle Zeitfenster geben, damit nicht alle Besucher gleichzeitig kommen. Rechtzeitig zum Muttertag am 10. Mai soll es hier ein gutes Terminmanagement geben.Der Bürgermeister bedankt sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Pflegebereich. Diese sollen - nach der Krise - nicht nur ein Schulterklopfen erhalten, sondern ein "sichtbares Danke".Die vorsorglich errichteten Lazarett (unter anderem in der Wiener Messe) bleiben vorerst bestehen.